На Донбассе ранили украинского военного, двое боевиков убиты

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих у Авдеевки, а вечером применил здесь подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Окраины населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометив. Недалеко от Тарамчука и Каменки противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по нашим защитникам недалеко от населенного пункта Попасная.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще троих ранили.