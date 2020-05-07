 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинэкономики хочет обязать иностранцев получать разрешение для инвестиций в стратегические предприятия

Минэкономики хочет обязать иностранцев получать разрешение для инвестиций в стратегические предприятия

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало законопроект, которым предлагает обязать инвесторов-нерезидентов получать специальное разрешение на осуществление инвестиций в стратегические отрасли Украины

Соответствующий законопроект Минэкономики разместило на своем сайте для обсуждения.

В частности, там ссылаются на опыт развитых стран, где инвестиции в стратегические отрасли согласовываются на уровне правительства. В Украине же такие инвестиции никак не регулируются.

"В Украине пока отсутствует система оценки иностранных инвестиций в национальную безопасность. Кроме того, вопросы сотрудничества субъектов хозяйствования, имеющих стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности Украины, с инвесторами, которые имеют безупречную деловую репутацию и являются добродетельными, является одним из приоритетных для таких предприятий ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предоставление Антимонопольным комитетом или его административной коллегией разрешения на концентрацию иностранным инвесторам в таком случае предлагают сделать возможным исключительно при условии согласования сделки указанной комиссией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать