Международные резервы Украины выросли до $25,7 млрд

7 мая, 2020, 13:06

По состоянию на 1 мая международные резервы Украины составили $25,695 млрд. В апреле они выросли на 3,1%

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка - по управлению резервами и на валютном рынке", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле НБУ покупал валюту на межбанке, поскольку спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился в апреле.

"Предложение валюты было более чем достаточной для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривня усилила свои позиции, а Национальный банк возобновил операции по наращиванию международных резервов. Чистая покупка валюты Национальным банком в апреле составила $678,8 млн. Интервенции по покупке валюты проводились в отдельные дни, когда предложение валюты было больше спроса, и в целом составило $723,3 млн. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценения Национальный банк в течение месяца продал $44,5 млн", - рассказали в Нацбанке.

На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в апреле было направлено $303,9 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $128,6 млн уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, еще $78 млн - по еврооблигациям (ОВГЗ), остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами. Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями от размещения правительством валютных ОВГЗ на $164,4 млн.

Третий фактор, который в апреле влиял на уровень международных резервов, - переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $232 млн (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта.