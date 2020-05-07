Ляшко уволил руководителя лабораторного центра в Житомире из-за проблем с тестированием на COVID-19

7 мая, 2020, 17:30

Самой большой проблемой в области главный санврач Виктор Ляшко назвал отсутствие коммуникации между и.о. руководителя лабораторного центра и другими медицинскими учреждениями

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко написал в Facebook.

Он отметил, что Житомирская лаборатория не закрывается на прием образцов для ПЦР-исследования.

По его словам 7 мая часть образцов на коронавирус из Житомирского областного лабораторного центра перенаправили в другие учреждения, чтобы разгрузить работу.

Ляшко заявил:

"Моя позиция: главными государственными санитарными врачами в областях должны быть руководители, которые в своих компетенциях и возможностях могут решать проблемные вопросы. И не только внутри коллектива, но и с другими заинтересованными сторонами."

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Заместитель министра отметил, что узнал о проблеме с проведением ПЦР-исследования на Житомирщине на прошлой неделе.

"В субботу в Житомир была отправлена комиссия Министерства здравоохранения, которая по результатам проверки дала соответствующие рекомендации. И.о. руководителя Житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки", - подчеркнул он.

"Основная проблема - отсутствие коммуникации и.о. руководителя лабораторного центра и всех других стейхолдеров (медицинские учреждения, ОГА, городской совет). Итак, не решаются и накапливаются проблемы. Медицинские работники лаборатории молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса ", - отметил Ляшко.

Он добавил, что уволили с должности и.о. руководителя и назначит нового.

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