Лучший бомбардир в истории ЧМ стал тренером "Баварии"

7 мая, 2020, 16:18

Экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе стал ассистентом главного тренера мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитера Флика

Об этом сообщает официальный twitter немецкого клуба.

Бывший игрок сборной Германии раньше работал в "Баварии" главным тренером юношеской команды (до 17 лет).

Клозе выступал за "Баварию" с 2007 по 2011 год, провел 150 матчей, забил 53 гола и отдал 27 результативных передач. Немец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира по футболу, он сыграл на 4-х мундиалях (2002, 2006, 2010, 2014), где забил 16 голов.