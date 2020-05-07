Лучший бомбардир в истории ЧМ стал тренером "Баварии"
7 мая, 2020, 16:18
Экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе стал ассистентом главного тренера мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитера Флика
Об этом сообщает официальный twitter немецкого клуба.
Бывший игрок сборной Германии раньше работал в "Баварии" главным тренером юношеской команды (до 17 лет).
Клозе выступал за "Баварию" с 2007 по 2011 год, провел 150 матчей, забил 53 гола и отдал 27 результативных передач. Немец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира по футболу, он сыграл на 4-х мундиалях (2002, 2006, 2010, 2014), где забил 16 голов.
- FC Bayern München (@FCBayern) May 7, 2020
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- 24 марта стало известно, что "Бавария" хочет приобрести вратаря "Барселоны" Марк-Андре Тер Штегена.
- 7 мая стала известно, что чемпионат Германии по футболу возобновится после паузы, связанной с пандемией коронавируса, 16 мая.
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