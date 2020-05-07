Лучший бомбардир "Шахтера" рассказал, когда уйдет из команды

7 мая, 2020, 16:46

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес планирует покинуть Украину после окончания контракта с "горняками"

Об этом сообщает Lance .

Форвард надеется вернуться в Бразилию.

"У меня особый момент в "Шахтере". Я очень надеюсь доработать свой контракт здесь до конца, а затем получить новые вызовы. Среди них - выступление за "Сантос", - рассказал футболист.

33-летний Жуниор Мораес начал карьеру в "Сантосе", где отыграл два года на профессиональном уровне. В Украине бразилец выступает с 2012 года - кроме "Шахтера", он играл в донецком "Металлурге" и "Динамо".

Весной 2019 года Мораес получил украинское гражданство и дебютировал в составе сборной Украины. На счету форварда 5 матчей в составе сборной Украины.

В текущем сезоне Жуниор Мораес провел 31 матч, забил 20 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт действителен до 31 декабря 2021 года.