Лучший бомбардир "Шахтера" рассказал, когда уйдет из команды
Об этом сообщает Lance .
Форвард надеется вернуться в Бразилию.
"У меня особый момент в "Шахтере". Я очень надеюсь доработать свой контракт здесь до конца, а затем получить новые вызовы. Среди них - выступление за "Сантос", - рассказал футболист.
33-летний Жуниор Мораес начал карьеру в "Сантосе", где отыграл два года на профессиональном уровне. В Украине бразилец выступает с 2012 года - кроме "Шахтера", он играл в донецком "Металлурге" и "Динамо".
Весной 2019 года Мораес получил украинское гражданство и дебютировал в составе сборной Украины. На счету форварда 5 матчей в составе сборной Украины.
В текущем сезоне Жуниор Мораес провел 31 матч, забил 20 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт действителен до 31 декабря 2021 года.
- 22 апреля нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес признался, что скучает по бразильскому футболу .
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