Ломаченко и Усику предложили российское гражданство
Об этом сообщает sport-express.
Кремлев считает боксеров достойными людьми.
"Усик и Ломаченко - достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, которые не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Есть в Украине десятки уродов, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. В основу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот - предатели включают людей в эту вымышленную базу ", - сказал генеральный секретарь ФБР.
Также Умар Кремлев заявил, что в России гордятся Ломаченко и Усиком и готовы предоставить гражданство.
"Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки уродов в Украине будут сеять негатив вокруг этих замечательных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Чтобы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и во всем мире ", - сказал Кремлев.
- 7 мая Василий Ломаченко и Александр Усик были внесены в базу "Миротворца" из-за отрицания российской агрессии, манипулирования общественным мнением и участия в пропагандистских акциях России.
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