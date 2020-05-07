Курс валют: гривня уверенно укрепляется

7 мая, 2020, 11:22

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 5 копеек, а к евро национальная валюта усилилась сразу на 16 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 7 апреля официальный курс установлен на уровне 26,93 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,10 гривни за евро. По состоянию на 6 мая курс был 29,27 гривни.