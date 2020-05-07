 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Черновицкой области за сутки умерли пять человек, - Осачук

Коронавирус: в Черновицкой области за сутки умерли пять человек, - Осачук

В Черновицкой области в течение 6 мая зафиксировано пять летальных случаев из-за коронавируса

Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, сегодня на Буковине 2048 больных, что является наибольшим показателем в государстве.

"К большому сожалению, эта коварная болезнь уносит ежедневно наших людей. Сегодня пять буковинцев умерли. Эта статистика очень печальна. Общее количество буковинцев, которые заболели, уже перешло рубеж в 2 тыс. И сегодня оно в десять раз больше, чем оно было месяц назад ", - сказал Осачук.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2020 четверг

6 мая, 2020 среда

больше новостей

7 мая, 2020 четверг

6 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать