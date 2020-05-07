Коронавирус: в Черновицкой области за сутки умерли пять человек, - Осачук

7 мая, 2020, 07:53

В Черновицкой области в течение 6 мая зафиксировано пять летальных случаев из-за коронавируса

Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, сегодня на Буковине 2048 больных, что является наибольшим показателем в государстве.

"К большому сожалению, эта коварная болезнь уносит ежедневно наших людей. Сегодня пять буковинцев умерли. Эта статистика очень печальна. Общее количество буковинцев, которые заболели, уже перешло рубеж в 2 тыс. И сегодня оно в десять раз больше, чем оно было месяц назад ", - сказал Осачук.