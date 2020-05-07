Коронавирус: в Черновицкой области за сутки умерли пять человек, - Осачук
7 мая, 2020, 07:53
В Черновицкой области в течение 6 мая зафиксировано пять летальных случаев из-за коронавируса
Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.
По его словам, сегодня на Буковине 2048 больных, что является наибольшим показателем в государстве.
"К большому сожалению, эта коварная болезнь уносит ежедневно наших людей. Сегодня пять буковинцев умерли. Эта статистика очень печальна. Общее количество буковинцев, которые заболели, уже перешло рубеж в 2 тыс. И сегодня оно в десять раз больше, чем оно было месяц назад ", - сказал Осачук.
- 6 мая стало известно, что в Италии за сутки от коронавируса вылечились более 8 тыс. человек .
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