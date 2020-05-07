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Espreso.tvОбществоКонтроль обсервации, совещания, отчетность: СБУ объяснила выделение около 50 млн грн на "карантинное" программное обеспечение

Контроль обсервации, совещания, отчетность: СБУ объяснила выделение около 50 млн грн на "карантинное" программное обеспечение

Служба безопасности Украины закупит компьютерную систему для того, чтобы контролировать карантин, ускорить работу "скорых", проводить межведомственные совещания и собирать отчетность

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Служба закупает компьютерную систему Verint NowForce от израильско-американского производителя.

На эту закупку Кабмин выделил более 49,8 млн гривен из резервного "коронавирусного" фонда.

Согласно ответу спецслужбы, "система диспетчеризации и реагирования для обеспечения минимизации рисков и современную реакцию на стихийные бедствия и эпидемии" будет включать следующие составляющие:

  • Мобильное приложение для тех, кто находится на карантине, обсервации и самоизоляции;
  • Приложение для сотрудников системы здравоохранения и мобильных бригад;
  • Управление ситуацией и диспетчеризация.

Систему будут использовать центральные и местные органы власти, штабы противодействия Коронавирусная болезни, больницы с инфекционными отделениями и бригады "скорой"

В СБУ не указали, почему программное обеспечение купит именно они. Дату покупки там также не уточнили.

Согласно данным СБУ, эта закупка позволит: контролировать карантин, отслеживая местонахождение лиц, их передвижения и контакты; управлять мобильными бригадами; коммуницировать (проводить совещания, давать указания) на единой платформе; собирать и предоставлять отчетность; а также управлять событиями (прогнозирование развития обстановки, автоматическое обобщение и доклад руководству штабов).

 

 
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