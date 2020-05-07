Контроль обсервации, совещания, отчетность: СБУ объяснила выделение около 50 млн грн на "карантинное" программное обеспечение

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Служба закупает компьютерную систему Verint NowForce от израильско-американского производителя.

На эту закупку Кабмин выделил более 49,8 млн гривен из резервного "коронавирусного" фонда.

Согласно ответу спецслужбы, "система диспетчеризации и реагирования для обеспечения минимизации рисков и современную реакцию на стихийные бедствия и эпидемии" будет включать следующие составляющие:

Систему будут использовать центральные и местные органы власти, штабы противодействия Коронавирусная болезни, больницы с инфекционными отделениями и бригады "скорой"

В СБУ не указали, почему программное обеспечение купит именно они. Дату покупки там также не уточнили.

Согласно данным СБУ, эта закупка позволит: контролировать карантин, отслеживая местонахождение лиц, их передвижения и контакты; управлять мобильными бригадами; коммуницировать (проводить совещания, давать указания) на единой платформе; собирать и предоставлять отчетность; а также управлять событиями (прогнозирование развития обстановки, автоматическое обобщение и доклад руководству штабов).