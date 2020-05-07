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Espreso.tvОбществоКомитет Рады поддержал амнистию более 3 тыс. заключенных

Комитет Рады поддержал амнистию более 3 тыс. заключенных

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддерживает амнистию более 3 тысяч заключенных из-за коронавируса

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Народные депутаты поддержали проект закона об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2), №3397, внесенный Кабинетом министров Украины. Решение по этому вопросу будет направлено в комитет по вопросам правоохранительной деятельности, определенного главным по подготовке данного законопроекта на рассмотрение ВРУ ", - указано в сообщении.

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