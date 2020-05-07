Комитет Рады поддержал амнистию более 3 тыс. заключенных

7 мая, 2020, 19:18

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддерживает амнистию более 3 тысяч заключенных из-за коронавируса