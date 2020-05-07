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Espreso.tvОбществоКличко требует от силовиков информацию о расследовании в отношении своего заместителя Поворозника

Кличко требует от силовиков информацию о расследовании в отношении своего заместителя Поворозника


фото: kyivcity.gov.ua
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить информацию о расследовании в отношении своего первого заместителя Николая Поворозника

Об этом он сказал во время онлайн пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Я хочу обратиться к правоохранительным органам предоставить информацию относительно расследования. Ибо до сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос - ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ. Также официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали", - сказал мэр.

Он отметил, что требует официальной информации по поводу якобы фактов, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником.

"В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над і. Виноват - будет отвечать по закону! Не виноват - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?!" - добавил он.

  • Напомним, 17 апреля первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник обратился к городскому главе Виталия Кличко с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей на время проведения следствия по взяточничеству.

  • Поворозник прокомментировал журналистам подробности действий Службы безопасности к нему.

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