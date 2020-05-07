IKEA снова переносит дату открытия первого магазина в Украине: теперь из-за пандемии

7 мая, 2020, 15:18

IKEA Украина уже подписала договор аренды площади для размещения мебельного магазина в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, однако в связи с пандемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена

Об этом сообщил в Facebook координатор бизнес-клиентов компании IKEA Украины Игорь Иус.

"Карантин карантином, но частный бизнес не планирует стоять на месте. Договор аренды ИКЕА Украина с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией открытие магазина в самом центре Киева состоится пока неизвестно когда", - написал он.

Но, по его словам, уже в ближайшее время ИКЕА Украина планирует запускать интернет-продажи.

"ИКЕА поняла, что украинский покупатель очень эластичный и более приспособлен к интернет-покупкам, чем непосредственно в традиционном магазине. Сейчас продукции ИКЕА в Украине на рынке очень много (точнее не на рынке, а уже у потребителя), поскольку приток товара в Украину обеспечивается из магазинов ИКЕА из Польши. часть того товара попадала в Украине "полу-легально", то есть с работодателем туристического движения с возвратом налога VAT (tax-free), часть легально с растаможкой товара и оплатой всех таможенных сборов в государственный бюджет Украины ", - доп а в Иус.

"Единственным способом завезти товар ИКЕА в Украину во время эпидемии - это грузовиком, легально, то есть с растаможкой товара и оплатой всех таможенных платежей. Официально", - отметил представитель IKEA Украины.

Напомним, 19 декабря 2017 года сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявил о выходе на украинский рынок .

Впоследствии информацию о выходе IKEA на украинский рынок подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.

В конце лета 2019 года в Киеве планируют построить Oсean Mall, в котором откроется первый в нашей стране магазин IKEA.

В марте стало известно, что шведская компания IKEA ищет в Киеве 4 помещения для магазинов, где будут выдавать заказы из интернета.

В июле этого года IKEA запустила сайт для украинских потребителей и начала подбор персонала для магазина в Киеве.

По информации НВ Бизнес, IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall Вагифа Алиева.

В декабре в ИKEA сообщила, что сеть намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.