ГБР расследует факты, что повлияли на обороноспособность Украины и привели к невозможности дать отпор России в 2014 году

7 мая, 2020, 17:00

Государственное бюро расследований расследует факты хищения имущества и подрыва обороноспособности Украины, что в дальнейшем привело, в частности к невозможности дать отпор агрессору и принимать конкретные военные решения в 2014 году

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал и.о. директора Александр Соколов.

"Ликвидировались части, распродавалась техника. И, самое главное, когда это все должно было сработать, для чего и создавалась армия, оно не сработало, потому что этого не было. Когда это происходило, все думали, что это просто кража. А когда ты смотришь в ретроспективе, то начинаешь видеть цепочку событий и факты, свидетельствующие, что это был чей-то план, который реализовывался длительное время. Я сторонник того, чтобы основных игроков, которые принимали решение об уничтожении армии, все-таки привлекли к ответственности ", - рассказал руководитель ГБР.

По словам Соколова, в случае наличия экспертиз по отдельным фактам хищения военного имущества, которые дадут возможность следствию понимать роль тех или иных людей, которые принимали противоправные решения, из общего массива дела будут выделяться отдельные производства, объявляться подозрения и направляться в суд обвинительные акты.

"Результаты по этим уголовным производствах будут и наша задача довести до конца то, что уже было сделано", - подытожил Соколов.