Эвакуация из Аргентины: девять украинцев возвращаются через Турцию

7 мая, 2020, 08:45

В Украину через Турцию из Аргентины возвращаются еще 9 украинских граждан

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Facebook.

"Как результат, наши посольства в Аргентине подготовили и согласовали список 9 украинцев, которые сегодня утром вылетели в Турцию. Со своей стороны, мы, как посольство, прогарантировали соблюдение прибывшими украинцами всех требований карантина, доставку их из Анкары в Стамбул. Далее украинцы транзитом через Минск прибудут на родину", - отметил Сибига.

По словам посла Украины в Турции Андрея Сибига, украинская сторона обратилась за помощью к шести странам, которые направили в Аргентину самолеты за своими соотечественниками. Но те отказали.

По его словам, Украина также обратилась в МИД Турции с просьбой рассмотреть возможность допуска граждан Украины на специальный эвакуационный рейс турецких авиалиний. Тот направлялся из Буэнос-Айреса в Анкару. И украинские дипломаты получили положительный ответ.

"Еще одним чувствительным вопросом, над которым мы совместно работаем, является предоставление разрешения турецких соответствующих органов на допуск украинцев для проведения неотложных медицинских операций в турецких больницах. Таких случаев немного, но они - действительно критические. От возможности провести операцию в Турции буквально зависит жизнь отдельных больных. Убежден, что решим в ближайшее время ", - отметил Сибига.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .