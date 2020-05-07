Это трэш: Украинский теннисист Стаховский бурно отреагировал на фильм РПЦ о Ломаченко и Усике

7 мая, 2020, 11:39

Украинский теннисист Сергей Стаховский раскритиковал боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика за съемки в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскрес!"

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам Стаховского фильм с участием Усика и Ломаченко, который заявил, что украинцы, белорусы и россияне - единый народ, это трэш.

"Мы живем в свободной стране, где каждый может делать то, что он хочет, но этот фильм - это трэш. Это гвоздь в гроб Украины. Они говорят, что цари ссорятся, а люди умирают. Но там регулярные войска России, это не цари, а реальные люди. Им объяснить это можно только после апперкота Джошуа в третьем раунде, например. У них такая точка зрения, они люди с мировым именем и лучшие боксеры в мире, и мы не можем их изменить", - сказал Стаховский .

Теннисист назвал поведение боксеров неадекватным.

"Если бы Усик и Ломаченко были адекватными, это был бы огромный плюс для Украины. Но они решили, что у них есть какая-то своя параллель, они живут в своем космосе", - констатировал Стаховский.

Напомним, 5 мая боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик появились в российском фильме о православной церкви и заявили о своем положительном отношении к России.

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