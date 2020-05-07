Если выборы в ОРДЛО не состоятся осенью, будем просить Кучму и Ермака изменить формат Минска, - участница ТКГ
7 мая, 2020, 16:11
Нардеп и представительница Украины в подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галина Третьякова считает, что минский процесс необходимо пересмотреть, если осенью в ОРДЛО не пройдут местные выборы
Об этом она рассказала на встрече с журналистами, передает НВ .
"Нам бы хотелось, чтобы местные выборы осенью проходили одновременно на всей территории - на подконтрольной и неподконтрольной. Если нам это не удастся, мы будем просить главу нашей делегации Леонида Кучму, (глава Офиса президента) Андрея Ермака, (заместителя главы делегации) Алексея Резникова переводить минский формат в какой-то другой формат ", - заявила Третьякова.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская власть хотела бы достичь мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца этого года , но при этом существует и план "Б".
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