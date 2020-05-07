Если до конца года мы не вернем Донбасс, то у нас есть план "Б", - Ермак

Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

По его словам, украинская власть хотела бы достичь мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца этого года.

"Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план Б: что мы делаем, если так, что делаем, если вот так", - сказал Ермак .

Он добавил, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на территории ОРДЛО, но только при определенных условиях.

"Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институтами, нужна безопасность и только потом выборы", - отметил Ермак.

В то же время вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников уточнил, что кампания в местных выборах по законодательству начинается за 90 дней до даты их проведения, а перед этим международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ еще должны сделать вывод о принципиальной возможности проведения демократических выборов в ОРДЛО.

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