Экс-глава налоговой Верланов обжалует в суде свое увольнение
7 мая, 2020, 16:31
Бывший глава Государственной налоговой службы подал иск на Кабинет министров и в Окружном административном суде хочет обжаловать свое увольнение с должности
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Среди требований иска - признать противоправным и отменить Распоряжение Правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым был уволен Сергей Верланов от должности Главы Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности", - говорится в сообщении.
Верланов считает, что решение о его увольнении было незаконным.
"Вчера я подал иск в суд, в котором требую признать мое увольнение незаконным и восстановить меня в должности главы ГНС. Буду и дальше бороться с произволом законными методами", - прокомментировал он.
- На внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланов.
- Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланов - тем, что они "потеряли доверие людей" .
- Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения : считает, что это сделали в интересах бывших элит.
- А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении глав таможни и налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.
- Напомним, сегодня утром СБУ провела обыск у бывшего главы Государственной налоговой службы Верланова. Об этом он сообщил в своем фейсбуке, не уточнив подробностей.
- Верланов рассказал, что во время обыска в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей, впрочем ничего не изъяли.
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