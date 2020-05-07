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Espreso.tvОбществоЭкс-глава налоговой Верланов обжалует в суде свое увольнение

Экс-глава налоговой Верланов обжалует в суде свое увольнение


фото: slovoidilo
Бывший глава Государственной налоговой службы подал иск на Кабинет министров и в Окружном административном суде хочет обжаловать свое увольнение с должности

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить Распоряжение Правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым был уволен Сергей Верланов от должности Главы Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности", - говорится в сообщении.

Верланов считает, что решение о его увольнении было незаконным.

"Вчера я подал иск в суд, в котором требую признать мое увольнение незаконным и восстановить меня в должности главы ГНС. Буду и дальше бороться с произволом законными методами", - прокомментировал он.

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