Экс-глава налоговой Верланов обжалует в суде свое увольнение

7 мая, 2020, 16:31

Бывший глава Государственной налоговой службы подал иск на Кабинет министров и в Окружном административном суде хочет обжаловать свое увольнение с должности

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить Распоряжение Правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым был уволен Сергей Верланов от должности Главы Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности", - говорится в сообщении.

Верланов считает, что решение о его увольнении было незаконным.

"Вчера я подал иск в суд, в котором требую признать мое увольнение незаконным и восстановить меня в должности главы ГНС. Буду и дальше бороться с произволом законными методами", - прокомментировал он.