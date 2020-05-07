Демонтаж памятника Коневу: Чехия направит спецагентов для защиты своих дипломатов в Москве

7 мая, 2020, 14:24

На фоне угроз РФ в связи с демонтажем памятника Коневу в Праге Чехия направит для защиты своих дипломатов в Москве сотрудников службы безопасности

Об этом в интервью РБК заявил глава чешского МИД Томаш Петржичек.

Поводом для этого стало нападение на диппредставительство Чехии в Москве 5 мая, во время которого активисты движения Другая Россия забросали его территорию дымовыми шашками и повесили на забор плакат с надписью «Стоп фашизму».

"Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности непосредственно с нашего МИД в чешское посольство в Москве", - заявил Петржичек.

Как сообщалось, чешский еженедельник Respekt конце апреля сообщил, что за три недели до этого в Прагу прибыл человек с российскими дипломатическими документами с целью убийства чешских муниципальных политиков. При себе это лицо имело ядовитое вещество рицин.

Отмечалось, что во угрозой оказались Ондржей Колар, председатель 6 района Праги, в котором демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а также мэр Праги Зденек Гржиб, администрация которого переименовала площадь перед посольством РФ в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Российское посольство в Чехии заявило протест из-за сноса памятника Коневу, а министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам. В Следкоме расценили снос монумента российского военачальника как осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, и завели уголовное дело.

В России с начала апреля действует закон, который грозит до пяти лет лишения свободы за порчу воинских захоронений и памятников как в России, так и за рубежом.