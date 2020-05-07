Цены на нефть стабилизировались на фоне восстановления импорта в Китай

7 мая, 2020, 12:33

Цены на нефть стабилизировались на фоне информации о возобновлении импорта сырой нефти в Китай

Об этом пишет Reuters.

Утром 7 мая июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3 цента, или на 0,1%, до $29,75 за баррель после падения на 4% в среду. Фьючерсы на WTI подорожали на 4 цента, или на 0,2%, до $ 24,03 за баррель, после снижения более чем на 2% на предыдущей сессии. На 8:15 по киевскому времени Brent торгуется по $29,84 за баррель, WTI - $24,19.

По подсчетам Reuters, построенным на таможенных данных за первые четыре месяца 2020 года, китайский импорт нефти вырос в апреле до 10,42 млн баррелей в сутки с 9,68 млн баррелей в сутки в марте. Общий экспорт из Китая вырос на фоне ожиданий резкого падения.

"Цены на нефть должны в конечном итоге установиться в широком диапазоне $10, при этом верхний предел нефти WTI составляет около $30 за баррель, в то время как нефть марки Brent нацелена на уровень $35 за баррель", - считает старший аналитик рынка OANDA Эдвард Моя.

Как сообщило в среду Управление энергетической информации, запасы нефти в США растут 15-ю неделю подряд, увеличившись на прошлой неделе на 4,6 млн баррелей. Объем оказался меньше прогнозируемого аналитиками роста на уровне 7,8 млн баррелей.

При этом запасы бензина падают вторую неделю подряд из-за того, что некоторые штаты США ослабили ограничения, резко сократили трафик.

Отмечается, что также признаки того, что некоторые производители нефти пытаются выполнить соглашение между членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЭК) и другими поставщиками, включая Россию, о сокращении добычи на рекордные 10 млн баррелей в сутки с 1 мая, чтобы стабилизировать цены на фоне падения спроса в странах, пострадавших от вспышки коронавируса.