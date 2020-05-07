Бывший соперник Кличко тянет Джошуа драться в колоритном месте

7 мая, 2020, 17:19

Менеджер болгарского боксера Кубрата Пулева предложил британцу Энтони Джошуа провести бой в римском амфитеатре в хорватском городе Пула

Об этом сообщает Reuters .

По словам менеджера боксера Ивайло Гоцев, если карантин в Великобритании не отменят, бой между Пулевым и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) может произойти в римском амфитеатре в Пуле.

"Наши команды взяли четыре недели на поиски новой локации, если ситуация и карантинные мероприятия в Британии не изменятся. Мы обсуждаем Хорватию, там есть уникальная римская арена -" Пула Арена ", и мы находимся в активных переговорах", - сказал Гоцев.

Менеджер добавил, что вариант с проведением боя на нейтральной территории выглядит оптимальным.

"Мы хотим, чтобы условия были выгодными для обеих сторон. Они не будут боксировать в Болгарии, потому что Джошуа не согласится. Он хотел драться дома, но форс-мажор внес коррективы. Кубрат же готов драться с Джошуа у него на заднем дворе, даже если судьи были бы его родственниками ", - заверил Гоцев.

"Пула Арена" прежде всего используется для проведения больших концертов. В 2012 году она приняла два хоккейных матча.

Бой между Пулевым и Джошуа должен быть 20 июня на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне, но был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

39-летний болгарин является обязательным претендентом на титул IBF. Пулев в 2014 году сражался за звание чемпиона мира против Владимира Кличко и проиграл нокаутом в пятом раунде.

Напомним, 5 мая Пулев пообещал грубо победить Джошуа.

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