Борьба с пиратством, советники Госкино, спецставки НДС: Ермак встретился с представителями киноиндустрии

Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

"Мы увидели, что начали происходить положительные изменения - украинское кино начало получать международные премии, зарабатывать деньги, показывать бокс-офисы (кассовые сборы. - Ред.). Все это будет поддерживаться", - отметил Ермак.

Он напомнил, что продлены сроки подачи отчетности для производителей кинопродукции.

Руководитель ОП убежден, что сегодня важно поддержать внештатных работников отрасли

"Многие профессии сегодня фактически остановились. Мы должны позаботиться о тех людях, которые не являются штатными работниками в продакшен, телевизионных или кинокомпаниях. Очень большое спасибо тем людям, которые руководят большими продакшенами и, имея сегодня тяжелую ситуацию, продолжают выплачивать заработную плату, содержать этих людей ", - сказал Ермак.

Он также обратил внимание на вопросы дистрибуции украинского кинематографа за рубежом.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, направленный на поддержку творческой индустрии в условиях эпидемии коронавируса

Кроме того, разработаны поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение специальной ставки НДС для операций в сфере культуры в размере 7%.

Представители комитета обсуждали с Кабинетом Министров возможность дополнительного использования средств стабилизационного фонда в области культуры, среди которых - кино.

Продюсер Филипп Ильенко призвал правоохранителей усилить борьбу с онлайн-пиратством.

А продюсер Владимир Яценко отметил, что целесообразно провести аудит проектов, получивших финансовую поддержку Госкино этого года.

Ермак также предложил создать институт советников при Госкино, которыми могут стать, в частности, иностранные специалисты в сфере кинематографа.