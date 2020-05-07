Большее количество людей сможет пользоваться общественным транспортом после 22 мая, - Криклий

Об этом передает ТСН.

"Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет работать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", - отметил он.

До 22 мая в Министерстве инфраструктуры менять нормы по транспорту не планируют. Те правила, которые сейчас действуют в городах, продолжают действовать дальше. Это ограничение по количеству людей, в некоторых городах проезд по пропускам. Сложнее ситуация с метрополитеном. В Министерстве инфраструктуры не говорят, когда заработает метро.

"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 (мая, - ред.) еще точно никто не готов" , - говорит Криклий.

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