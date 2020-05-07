Боевики сбросили с беспилотника ВОГ на опорник и обстреляли из артиллерии позиции под Новотошковским: двое раненых
Об этом повдомляе пресс-центр ООС.
"Сегодня, 7 мая, вооруженные формирования РФ, в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений объединенных сил. Так, против защитников населенного пункта Старогнатовка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение ", - говорится в сообщении.
Оккупанты использовали беспилотник, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17 под Старогнатовкой, в результате чего получил ранения один военный.
"По позициям Объединенных сил, недалеко Новотошковского, противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один украинский защитник", - добавили в пресс-центре.
Военные отметили, что раненые доставлены в лечебные учреждения. Украинские войска ответили на огонь противника.
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