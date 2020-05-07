Авто с главой МИД Чехии попало в ДТП, водитель умер
7 мая, 2020, 17:32
В среду, 6 мая, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в ДТП
Как сообщает местное издание iDNES , авария произошла на улице Уселской в Праге, где проживает глава МИД.
По имеющимся данным, водителю такси, в котором он ехал, неожиданно стало плохо и, потеряв управление, он врезался в припаркованный автомобиль.
Петржичек в результате аварии не пострадал, однако таксист, у которого случился сердечный приступ, умер.
"Мне очень жаль из-за потери человеческой жизни. Я хочу выразить свои искренние соболезнования всем скорбящим. Мы с женой примем участие в заупокойной мессе", - заявил министр.
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