Авто с главой МИД Чехии попало в ДТП, водитель умер

7 мая, 2020, 17:32

В среду, 6 мая, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в ДТП

Как сообщает местное издание iDNES , авария произошла на улице Уселской в Праге, где проживает глава МИД.

По имеющимся данным, водителю такси, в котором он ехал, неожиданно стало плохо и, потеряв управление, он врезался в припаркованный автомобиль.

Петржичек в результате аварии не пострадал, однако таксист, у которого случился сердечный приступ, умер.

"Мне очень жаль из-за потери человеческой жизни. Я хочу выразить свои искренние соболезнования всем скорбящим. Мы с женой примем участие в заупокойной мессе", - заявил министр.