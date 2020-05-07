Американский боксер Холифилд подтвердил, что в 57 лет возвращается на ринг
Об этом сообщает TMZ.
По словам Холифилда, информация о том, что он решил возобновить карьеру ради нескольких выставочных боев, соответствует действительности.
"Чемпион вернулся. Хочу сказать, что вернусь на ринг. Буду биться в выставочных боях за великое дело", - сказал Холифилд.
57-летний американец был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1990 до 1992 года. В его активе 57 поединков, 44 победы, 10 поражений и две ничьи. Еще один бой признали, таким, что не состоялся.
Свой предыдущий поединок американец провел в 2011 году, когда ему было 48 лет.
В США предполагают, что Эвандер Холифилд возвращается ради третьего боя с 53-летним Майком Тайсоном, который весной также заговорил о возобновлении карьеры.
- Напомним, 6 мая Эвандер Холифилд намекнул на свое возвращение на ринг в 57 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь