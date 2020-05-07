12 раненых, 4 - в тяжелом состоянии: в Одессу привезли на лечение бойцов ООС

7 мая, 2020, 22:20

В четверг, 7 мая, в Одессу прибыл самолет с ранеными в зоне Операции объединенных сил украинскими военными

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Самолет прибыл в Одессу с военного госпиталя Днепра. Он привез 12 военных, из которых 4 в тяжелом состоянии.

По словам волонтера Военно-медицинского клинического центра Южного региона Андрея Танцюры, трое из этих бойцов отправили в общую реанимацию, еще одного - в кардиореанимацию.

В госпитале Днепра военные находились 3-5 дней, в течение которых медики стабилизировали их состояние, после чего отправили в Одессу на лечение до полного выздоровления.

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