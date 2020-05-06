Знаменитый боксер Холифилд решил вернуться на ринг в 57 лет

6 мая, 2020, 11:16

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Эвандер Холифилд намекнул на свое возвращение на ринг в 57 лет

Об этом Холифилд написал в twitter.

Боксер опубликовал фото с надписью "камбэк".

"Отступление только прокладывает путь для возвращения", - написал Холифилд.

В США предполагают, что Эвандер Холифилд может вернуться ради третьего боя с 53-летним Майком Тайсоном, который весной также заговорил о возобновлении карьеры.

Холифилд становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе.

Последний бой он провел в 2011 году, когда ему было 48 лет.

A setback only paves the way for a comeback pic.twitter.com/rBbWyVTL5z - Evander Holyfield (@holyfield) May 3, 2020

Напомним, 6 мая стало известно, что Майку Тайсону пообещали $1 млн за проведение выставочного поединка.

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