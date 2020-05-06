Знаменитый боксер Холифилд решил вернуться на ринг в 57 лет
6 мая, 2020, 11:16
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Эвандер Холифилд намекнул на свое возвращение на ринг в 57 лет
Об этом Холифилд написал в twitter.
Боксер опубликовал фото с надписью "камбэк".
"Отступление только прокладывает путь для возвращения", - написал Холифилд.
В США предполагают, что Эвандер Холифилд может вернуться ради третьего боя с 53-летним Майком Тайсоном, который весной также заговорил о возобновлении карьеры.
Холифилд становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе.
Последний бой он провел в 2011 году, когда ему было 48 лет.
A setback only paves the way for a comeback pic.twitter.com/rBbWyVTL5z- Evander Holyfield (@holyfield) May 3, 2020
- Напомним, 6 мая стало известно, что Майку Тайсону пообещали $1 млн за проведение выставочного поединка.
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