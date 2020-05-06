Зеленский пригрозил главам ОГА увольнением в случае невыплаты надбавок медикам

6 мая, 2020, 20:12

Об этом Зеленский заявил в видеообращении к украинцам 6 мая.

Президент отметил, что в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, но есть случаи, когда средства не были выплачены.

"Далее будут новости не очень приятные. К счастью, неприятные они не для всех украинцев, а только для некоторых глав областных государственных администраций. Еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок нашим медикам, которые противодействуют коронавирусу. Однако в отдельных регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были. Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники. Такое отношение к украинским врачам недопустимо", - отметил Зеленский.

Президент также пригрозил главам ОГА увольнением в случае невыплаты надбавок медикам.

"Всем председателям ОГА поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами. На следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице и каждому медицинскому работнику по получению ими заработной плате и надбавкам. В тех регионах, где будут невыплаты, председатели ОГА минимум будут лишены зарплаты, а возможно, и лишены своих должностей", - подчеркнул Зеленский.

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