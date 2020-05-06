За сутки на Донбассе ранили двух российских оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения сил №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевое травмирование. По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции возле Авдеевки.
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