За сутки на Донбассе ранили двух российских оккупантов

6 мая, 2020, 07:36

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения сил №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевое травмирование. По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции возле Авдеевки.