Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
6 мая, 2020, 17:16
В ночь на среду, 6 мая, армия обороны Израиля нанесла удары по позициям палестинского радикального движения ХАМАС
Как сообщает Армия обороны Израиля на странице в Twitter, удары нанесли в ответ на запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.
"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.
In response to the rocket fired from #Gaza at #Israel tonight, we just targeted 3 Hamas military posts in Gaza.- Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2020
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