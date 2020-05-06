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Espreso.tvОбществоИзраиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел


фото: reuters
В ночь на среду, 6 мая, армия обороны Израиля нанесла удары по позициям палестинского радикального движения ХАМАС

Как сообщает Армия обороны Израиля на странице в Twitter, удары нанесли в ответ на запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.

"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

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