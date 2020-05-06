Идея Зеленского: в Минэкоенерго объяснили свое поручение по майнингу криптовалют на атомных станциях

6 мая, 2020, 16:16

"Добыча" криптовалют на атомных электростанциях сохранит гарантированные нагрузки на них и поможет заработать

Об этом заявляют в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, объясняя свое поручение государственному Энергоатому, пишет Лига.Бизнес .

В министерстве считают, что сейчас в Украине есть профицит производства электроэнергии, вызванный, в том числе, пандемией коронавируса.

Поэтому избыточную энергию можно направить на майнинг криптовалют. В ведомстве подчеркнули, что идея соответствует заявленному президентом Владимиром Зеленским курсу на диджитализацию.

"Можем ли реально трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направить ее на майнинг криптовалют. Это не только позволяет сохранить гарантированную нагрузку на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть, открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка", - говорится в сообщении Минэкоенерго.

В министерстве размышляют над созданием центров обработки данных рядом с АЭС.

Сообщается, что в Энергоатоме уже разработали пилотный проект по присоединению потребителей дата-центра мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.

Напомним, недавно СМИ узнали о поручении и.о. министра энергетики Ольги Буславец руководству Энергоатома изучить возможность майнинга криптовалют на АЭС. Таким образом министерство предлагает разрешить кризис на рынке электроэнергии и снизить атомную генерацию в системе.