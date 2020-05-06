Вице-премьер Резников заверил, что скоро решат вопрос финансирования крымскотатарского канала ATR, - нардеп Чийгоз

6 мая, 2020, 15:51

Заместитель главы Меджлиса крымских татар, народный депутат Ахтем Чийгоз сообщил, что вице-премьер-министр Алексей Резников пообещал, что вопрос возобновления финансирования крымскотатарского телеканала ATR рассмотрят на заседании Кабмина

Об этом он написал в Facebook.

"Вице-премьер-министр в ответ заверил, что вопрос не блокируется, а лишь существует несколько технических вопросов, и выразил уверенность в том, что этот вопрос будет обязательно рассмотрен на заседании Кабинета министров", - отметил Чийгоз.