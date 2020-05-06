 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВице-премьер Резников заверил, что скоро решат вопрос финансирования крымскотатарского канала ATR, - нардеп Чийгоз

Вице-премьер Резников заверил, что скоро решат вопрос финансирования крымскотатарского канала ATR, - нардеп Чийгоз

Заместитель главы Меджлиса крымских татар, народный депутат Ахтем Чийгоз сообщил, что вице-премьер-министр Алексей Резников пообещал, что вопрос возобновления финансирования крымскотатарского телеканала ATR рассмотрят на заседании Кабмина

Об этом он написал в Facebook.

"Вице-премьер-министр в ответ заверил, что вопрос не блокируется, а лишь существует несколько технических вопросов, и выразил уверенность в том, что этот вопрос будет обязательно рассмотрен на заседании Кабинета министров", - отметил Чийгоз.

  • Напомним, в начале года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета
  • 10 февраля на канале вновь заявили о заблокировании счета и отсутствии финансирования из госбюджета
  • 11 февраля певица Джамала призвала не быть равнодушными и поддержать ATR - единственный телеканал, который выходил на украинском и крымскотатарском языках.
  • 24 февраля коллектив крымскотатарского ATR написал обращение в Европарламент и Еврокомиссию с просьбой о поддержке вещания телеканала, который оказался на грани закрытия в связи с блокировкой госфинансирования и отсутствием поддержки со стороны властей.
  • Крымскотатарский телеканал ATR может прекратить вещание еще до дня депортации крымских татар, 18 мая, из-за нехватки финансирования.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 мая, 2020 среда

больше новостей

6 мая, 2020 среда

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать