Вице-премьер Резников заверил, что скоро решат вопрос финансирования крымскотатарского канала ATR, - нардеп Чийгоз
6 мая, 2020, 15:51
Заместитель главы Меджлиса крымских татар, народный депутат Ахтем Чийгоз сообщил, что вице-премьер-министр Алексей Резников пообещал, что вопрос возобновления финансирования крымскотатарского телеканала ATR рассмотрят на заседании Кабмина
Об этом он написал в Facebook.
"Вице-премьер-министр в ответ заверил, что вопрос не блокируется, а лишь существует несколько технических вопросов, и выразил уверенность в том, что этот вопрос будет обязательно рассмотрен на заседании Кабинета министров", - отметил Чийгоз.
- Напомним, в начале года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета
- 10 февраля на канале вновь заявили о заблокировании счета и отсутствии финансирования из госбюджета
- 11 февраля певица Джамала призвала не быть равнодушными и поддержать ATR - единственный телеканал, который выходил на украинском и крымскотатарском языках.
- 24 февраля коллектив крымскотатарского ATR написал обращение в Европарламент и Еврокомиссию с просьбой о поддержке вещания телеканала, который оказался на грани закрытия в связи с блокировкой госфинансирования и отсутствием поддержки со стороны властей.
- Крымскотатарский телеканал ATR может прекратить вещание еще до дня депортации крымских татар, 18 мая, из-за нехватки финансирования.
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