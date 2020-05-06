Возможность переосмыслить ответ: Twitter тестирует функцию предотвращения грубого общения

6 мая, 2020, 16:52

Социальная сеть Twitter тестирует новую функцию, которая позволит пользователям дважды обдумать свой ответ перед публикацией

Об этом сообщает служба поддержки Twitter.

"Когда повышается градус дискуссии, вы можете сказать вещи, которых не имеете в виду. Чтобы позволить вам переосмыслить ваш ответ, мы проводим ограниченный эксперимент на iOS с подсказкой, которая дает вам возможность посмотреть свой ответ перед его публикацией, если он может быть оскорбительным" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно действующим правилам Twitter, каждый пользователь может делать публикации, которые даже могут считаться провокационными, но при этом не нарушают правила пользования.

С тестированием новой функции Twitter, вероятно, желает стимулировать пользователей не использовать оскорбительную или провокационную лексику и таким образом избежать спора, способного привести к блокированию обоих собеседников.

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