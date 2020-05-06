Возможность переосмыслить ответ: Twitter тестирует функцию предотвращения грубого общения
Об этом сообщает служба поддержки Twitter.
"Когда повышается градус дискуссии, вы можете сказать вещи, которых не имеете в виду. Чтобы позволить вам переосмыслить ваш ответ, мы проводим ограниченный эксперимент на iOS с подсказкой, которая дает вам возможность посмотреть свой ответ перед его публикацией, если он может быть оскорбительным" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно действующим правилам Twitter, каждый пользователь может делать публикации, которые даже могут считаться провокационными, но при этом не нарушают правила пользования.
С тестированием новой функции Twitter, вероятно, желает стимулировать пользователей не использовать оскорбительную или провокационную лексику и таким образом избежать спора, способного привести к блокированию обоих собеседников.
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