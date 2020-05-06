Вооруженные силы провели испытания модернизированного танка Т-72
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Во время испытаний для оценки эффективности вооружения опытного образца выполнена штатная стрельба управляемой ракетой "Комбат". Прецизионные параметров траектории движения ракеты выполнялись с помощью радарной системы MFTR210040.
"Радарная система MFTR210040 фиксирует с высокой точностью траекторные параметры ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, а также самолетов и БПЛА и записывает все траекторные параметры объекта и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета. Максимальная дальность сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и ЭПР объекта) до 250 км ", - отметили в ВСУ.
После обработки полученных результатов испытания продолжатся.
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