Власть Днипра ответила на заявление Движения сопротивления капитуляции о блокировании работы штаба

6 мая, 2020, 22:23

Днепропетровский областной совет заявляет, что не имеет юридических отношений со штабом "Движения сопротивления капитуляции"

Об этом говорится в заявлении, полученном Радио Свобода из пресс-службы облсовета.

В облсовете признали, что здание находилось в аренде ОО "Инфопростир", однако сессия областного совета отменила договор аренды.

После этого, по информации облсовета, неизвестные захватили здание.

"Здание, которое относится к общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Днепропетровской области, было захвачено неизвестными людьми. На фасаде они разместили рекламу Штаба сопротивления капитуляции, который не имеет никакого отношения к "Инфопростору", - заявили в облсовете.

По данным облсовета, само здание имеет дефекты и требует ремонта.