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Espreso.tvОбществоВласть Днипра ответила на заявление Движения сопротивления капитуляции о блокировании работы штаба

Власть Днипра ответила на заявление Движения сопротивления капитуляции о блокировании работы штаба

Днепропетровский областной совет заявляет, что не имеет юридических отношений со штабом "Движения сопротивления капитуляции"

Об этом говорится в заявлении, полученном Радио Свобода из пресс-службы облсовета.

В облсовете признали, что здание находилось в аренде ОО "Инфопростир", однако сессия областного совета отменила договор аренды.

После этого, по информации облсовета, неизвестные захватили здание.

"Здание, которое относится к общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Днепропетровской области, было захвачено неизвестными людьми. На фасаде они разместили рекламу Штаба сопротивления капитуляции, который не имеет никакого отношения к "Инфопростору", - заявили в облсовете.

По данным облсовета, само здание имеет дефекты и требует ремонта.

  • В Днипре очередной раз блокируют штаб Движения Сопротивления Капитуляции, в здании отключили коммуникации законному арендатору.
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