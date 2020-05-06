В Житомире лаборатория остановила прием материалов тестов на коронавирус из-за большого количества образцов
6 мая, 2020, 15:44
Житомирский областной лабораторный центр в связи с перегруженностью три дня не будет принимать биоматериалы для проведения тестирования на коронавирус
Об этом говорится в документе лаборатории.
"Такое решение принято из-за загруженности лаборатории на 7-8 дней вперед и отсутствия возможности для хранения такого количества биологического материала", - говорится в документе.
Также в лабораторном центре призвали центральные, районные и городские больницы "обоснованно подходить к сбору и направлению материала на ПЦР-тестирование".
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