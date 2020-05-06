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Espreso.tvМирВ Италии за сутки от коронавируса вылечились больше 8 тыс. человек

В Италии за сутки от коронавируса вылечились больше 8 тыс. человек

В Италии число людей, которые выздоровели от коронавируса зав сутки достигло 8 014 человек, что стало рекордным показателем за все время пандемии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Италии.

Отмечается, что в Италии общее число людей, которые вылечились, достигло - 93 245 человек. Тогда как за сутки от коронавируса число людей, которые выздоровели достигло 8 014 человек.

Показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавируса в Италии снова вырос и составил 1 444 человека.

Сообщается, что за последние сутки в стране умерли 369 человек, а общее число умерших составило 29 684 человека.

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