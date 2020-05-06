В Испании - самый высокий показатель смертности от коронавируса за последние дни
Об этом сообщает EL Pais со ссылкой на Минздрав страны.
"Медики заявили в среду о смерти 244 человек от коронавируса за прошедшие сутки. Во вторник этот показатель равнялся 185 смертям", - говорится в сообщении.
В предыдущие три дня показатель летальных случаев от заболевания COVID-19 в Испании не превышал 200.
Общее количество умерших в стране составляет 25 857.
По данным Минздрава, в Испании уже выявлено 220 325 лиц с коронавирусом. Среди них 126 002 человека уже вылечились.
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Наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в Мадриде и Каталонии.
По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 744 765 случаев коронавируса, в частности 258 884 летальных, 1 249 328 человек выздоровели.
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