6 мая, 2020, 17:47

В Индии зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских, которые в количестве около трех миллионов патрулируют города государства с населением в 1,3 миллиарда человек

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, сотни индийских полицейских получили положительный результат на коронавирус в последние дни. При этом около 3 миллионов правоохранителей следят за соблюдением карантинных ограничений в стране.

"Около 3 миллионов полицейских стараются обеспечить, чтобы подавляющее большинство из 1,3 миллиарда человек в Индии оставались дома. При этом телевизионные новости показывают, как полиция бьет рабочих, когда они пытаются проехаться городским транспортом, чтобы добраться до своих мест проживания", - говорится в сообщении.

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Власти штата Махараштра, который наиболее пострадал от коронавируса, сообщили, что за последние недели количество инфицированных COVID-19 полицейских почти удвоилось.

Отметим, Индия находится на карантине с 25 марта. С начала пандемии страна подтвердила почти 50 тысяч случаев заболевания коронавируса и около 1 694 смертельных случаев.