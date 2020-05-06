В Индии зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, сотни индийских полицейских получили положительный результат на коронавирус в последние дни. При этом около 3 миллионов правоохранителей следят за соблюдением карантинных ограничений в стране.
"Около 3 миллионов полицейских стараются обеспечить, чтобы подавляющее большинство из 1,3 миллиарда человек в Индии оставались дома. При этом телевизионные новости показывают, как полиция бьет рабочих, когда они пытаются проехаться городским транспортом, чтобы добраться до своих мест проживания", - говорится в сообщении.
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Власти штата Махараштра, который наиболее пострадал от коронавируса, сообщили, что за последние недели количество инфицированных COVID-19 полицейских почти удвоилось.
Отметим, Индия находится на карантине с 25 марта. С начала пандемии страна подтвердила почти 50 тысяч случаев заболевания коронавируса и около 1 694 смертельных случаев.
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