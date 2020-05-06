В Украину из Китая прибыла "Мрия": на этот раз медтовары закупал Нафтогаз

6 мая, 2020, 14:18

6 мая транспортный самолет АН-225 "Мрия" доставил в Украину 111,5 тонн гуманитарного груза из Китая по заказу Нафтогаза

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Этот груз имеет две составляющие. Первая - это защита медперсонала, который мы должны уберечь. Вторая - это оборудование, которое поедет к нашим инфекционным больницам, и это замечательная инвестиция в медицинскую инфраструктуру Украины", - подчеркнула заместитель Министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

НАК "Нафтогаз Украины" закупил медицинское оборудование, которое поможет диагностировать и своевременно выявлять осложнения.

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Общая стоимость партии составила около полумиллиарда грн. В частности, было приобретено 500 тыс. защитных медицинских костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств. Грузы доставлены двумя рейсами. Первую часть закупленного медицинского оборудования и средств защиты доставил в Украину самолет АН-22 "Антей" (ГП "Антонов") 4 мая. Сегодня, 6 мая, самолет АН-225 "Мрия" доставил в Украину более 320 тыс. защитных костюмов.

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