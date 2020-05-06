В Украине с июня изменят условия установки газового оборудования в домах

6 мая, 2020, 15:34

С 1 июня в Украине позволят устанавливать газоиспользующее оборудование в многоквартирных домах до 10 этажа включительно.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе.

"С 1 июня вступит в действие изменение в ГСН В.2.5-20: 2018 "Газоснабжение". Новая смена допускает установку бытовых плит для зданий до 10 этажей включительно. А для квартир, расположенных на 10 этаже, имеющих несколько уровней - газификация разрешена только на первом уровне", - сообщил он.

Поэтому от 1 июня установка бытовых плит допускается для домов до 10 этажей включительно. А для квартир, расположенных на 10 этаже, имеющих несколько уровней, допускается газификация только первого уровня.