В Украине начали выплаты помощи на детей ФЛП некоторых категорий, - Лазебная

6 мая, 2020, 18:28

С сегодняшнего дня, 6 мая, начинаются выплаты пособий на детей до 10 лет физических лиц - предпринимателей первой и второй группы

Об этом во время брифинга 6 мая сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Лазебная заметила, речь идет о поддержке семей малых предпринимателей, которые воспитывают детей.

"Именно сегодня предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, могут воспользоваться возможностью получить финансовую помощь на каждого ребенка до 10 лет", - сообщила министр.

Лазебная отметила, что помощь смогут получить ФОПы, платившие налог в прошлом году. Для этого необходимо обращение одного из родителей или опекуна.

"Министерство социальной политики разработало и внедрило электронный сервис на сайте Минсоцполитики, через который можно подать заявление и документы для назначения помощи", - подчеркнула она.

Лазебная отметила, что документы можно подать по почте или через приложение "Дия".

Напомним, 6 мая министр социальной политики Марина Лазебная сообщила о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 млн пенсионеров.

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