В Украине начали выплаты помощи на детей ФЛП некоторых категорий, - Лазебная
Об этом во время брифинга 6 мая сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
Лазебная заметила, речь идет о поддержке семей малых предпринимателей, которые воспитывают детей.
"Именно сегодня предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, могут воспользоваться возможностью получить финансовую помощь на каждого ребенка до 10 лет", - сообщила министр.
Лазебная отметила, что помощь смогут получить ФОПы, платившие налог в прошлом году. Для этого необходимо обращение одного из родителей или опекуна.
"Министерство социальной политики разработало и внедрило электронный сервис на сайте Минсоцполитики, через который можно подать заявление и документы для назначения помощи", - подчеркнула она.
Лазебная отметила, что документы можно подать по почте или через приложение "Дия".
- Напомним, 6 мая министр социальной политики Марина Лазебная сообщила о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 млн пенсионеров.
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