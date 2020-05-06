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Espreso.tvОбществоВ Украине начали выплачивать проиндексированные пенсии - Лазебная

В Украине начали выплачивать проиндексированные пенсии - Лазебная


фото: newsone
Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 млн пенсионеров

Об этом Лазебная заявила на брифинге в среду, 6 мая, сообщает Укринформ.

"Хочу отметить, что с 4 мая начата выплата проиндексированных пенсий для 8,4 млн украинских пенсионеров", - отметила Лазебная.

Министр также отметила, что уже реализована инициатива президента Украины по выплате 1 тыс. грн тем, чья пенсия меньше 5 тыс. грн, лицам с инвалидностью.

Лазебная также напомнила о доплатах к пенсиям людям старше 80-летнего возраста.

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