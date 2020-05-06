В Украине начали выплачивать проиндексированные пенсии - Лазебная
6 мая, 2020, 17:31
Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 млн пенсионеров
Об этом Лазебная заявила на брифинге в среду, 6 мая, сообщает Укринформ.
"Хочу отметить, что с 4 мая начата выплата проиндексированных пенсий для 8,4 млн украинских пенсионеров", - отметила Лазебная.
Министр также отметила, что уже реализована инициатива президента Украины по выплате 1 тыс. грн тем, чья пенсия меньше 5 тыс. грн, лицам с инвалидностью.
Лазебная также напомнила о доплатах к пенсиям людям старше 80-летнего возраста.
- Напомним, сообщалось, что плановая индексация пенсий с 1 мая 2020 года коснется 8,4 млн из 11,3 млн украинских пенсионеров.
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