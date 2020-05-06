В Украине на журналистов в этом году напали уже 26 раз, большинство нападений совершено во время каратина, - НСЖУ

6 мая, 2020, 16:43

В Украине с начала года на журналистов нападали 26 раз, чаще всего во время карантина

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов. В апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ с начала года - 10... В марте общее количество инцидентов с применением физической силы к журналистам составляет 5, в феврале - 6, в январе - 5... всего за 4 месяца 2020 года зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа", - говорится в сообщении.

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По данным НСЖУ, чаще всего во время карантина физическую агрессию к журналистам применяли в Киеве и Киевской области - 5 случаев, а также по одному случаю в Одессе и Черкассах, во Львовской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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