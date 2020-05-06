В России нашли застреленным миллиардера Дмитрия Босова

6 мая, 2020, 21:02

Крупнейшего акционера и председателя совета директоров группы Аллтек, связанной с нефтяным бизнесом, Дмитрия Босова в ночь на 6 мая нашли застреленным в собственном доме

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет российское издание РБК.

Отмечается, что представитель Главного следственного управления по Московской области Ольга Врадий сообщила изданию, что следователи начали проверку по факту смерти 52-летнего местного жителя.

"6 мая его тело ... обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4", - сообщила Врадий, не назвав имени погибшего.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен. По данным издания, Босов умер от огнестрельного ранения в ночь на 6 мая.

Сейчас на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Дмитрий Босов - крупнейший акционер и председатель совета директоров группы Аллтек, которая контролирует группу "Сибантрацит", мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургического угля.

АЛЛТЭКу принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Журнал Forbes 6 мая в режиме реального времени оценивал состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86 место.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb