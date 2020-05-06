В работе "Укрзализныци" выявлено нарушений на 11,8 млрд грн
Об этом говорится на сайте Государственной аудиторской службы.
По данным Госаудитслужбы, ревизией установлено нарушений финансовой дисциплины и недостатков в деятельности АО "Укрзализныця", влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, на сумму 2,9 млрд грн.
В частности, было недополучено доходов на сумму 210,1 млн грн (занижение тарифов, арендной платы, невзыскание штрафных санкций и обеспечений выполнения договоров и т.п.), нарушения в сфере оплаты труда - 55,4 млн грн, завышение стоимости работ, полученных услуг и приобретенных товаров, сверхнормативное списание материалов и т.д. - 184,6 млн грн, невыполнение договорных обязательств, что привело к уплате финансовых санкций, - 50,8 млн грн, потеря активов из-за непроведенных претензионно-исковых работ - 9,7 млн грн, другие нарушения - 282,8 млн грн (нарушение ведения бухучёта, остатки, недостачи и т.д.).
Кроме того, ревизией было установлено нарушение в сфере проведения публичных закупок на сумму 8,9 млрд грн.
Проверку финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов проводили за период с 01.01.2018 до 30.09.2019 годов.
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