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Espreso.tvОбществоВ работе "Укрзализныци" выявлено нарушений на 11,8 млрд грн

В работе "Укрзализныци" выявлено нарушений на 11,8 млрд грн


фото: kiev.vgorode
В работе "Укрзализныци" выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансовую хозяйственную деятельность госпредприятия

Об этом говорится на сайте Государственной аудиторской службы.

По данным Госаудитслужбы, ревизией установлено нарушений финансовой дисциплины и недостатков в деятельности АО "Укрзализныця", влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, на сумму 2,9 млрд грн.

В частности, было недополучено доходов на сумму 210,1 млн грн (занижение тарифов, арендной платы, невзыскание штрафных санкций и обеспечений выполнения договоров и т.п.), нарушения в сфере оплаты труда - 55,4 млн грн, завышение стоимости работ, полученных услуг и приобретенных товаров, сверхнормативное списание материалов и т.д. - 184,6 млн грн, невыполнение договорных обязательств, что привело к уплате финансовых санкций, - 50,8 млн грн, потеря активов из-за непроведенных претензионно-исковых работ - 9,7 млн грн, другие нарушения - 282,8 млн грн (нарушение ведения бухучёта, остатки, недостачи и т.д.).

Кроме того, ревизией было установлено нарушение в сфере проведения публичных закупок на сумму 8,9 млрд грн.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов проводили за период с 01.01.2018 до 30.09.2019 годов.

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