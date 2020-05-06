В "Заре" бурно отреагировали на предложение доиграть чемпионат Украины в Киеве

6 мая, 2020, 16:17

Футболист "Зари" Владлен Юрченко раскритиковал предложение доиграть оставшиеся матчи чемпионата Украины по футболу в Киеве

Об этом он заявил в эфире телеканала "Футбол 1" .

По его словам, нужно, чтобы все команды были в равных условиях, в противном случае от идеи доигрывать чемпионат Украины вообще надо отказаться.

"Мое мнение - или все играем в равных условиях, или заканчиваем чемпионат, если не можем играть из-за карантина. Не нужно так, что одни играют дома, а нам нужно ездить или находиться непонятно где. У нас здесь есть все условия для восстановления и тренировок. В "Динамо" и "Шахтера" есть своя база в Киеве, но нас разве туда пустят? Нет, конечно", - сказал футболист "Зари", которая базируется и проводит домашние матчи в Запорожье.

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место.

Напомним, 30 апреля президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пойдет в суд, если чемпионат Украины по футболу не доиграют из-за пандемии коронавируса.

5 мая "Динамо", "Шахтер" и еще несколько клубов поддержали идею доигрывания остальных матчей чемпионата Украины по футболу в Киеве.

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