В правительстве подумывают о строительстве аэропорта в Мукачево

6 мая, 2020, 15:56

Министерство инфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачево Закарпатской области

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Снижена до 30% часть чистого дохода, который отчисляется аэропортами "Борисполь" и "Львов" в госбюджет. Ранее отчислению подлежало 90% дохода.

Он отметил, что правительство согласилось снизить долю чистой прибыли для инфраструктурных государственных предприятий, которую они должны перечислить в бюджет.

"Снижены до 30% часть чистого дохода, отчисления аэропортами "Борисполь" и "Львов" в госбюджет. Ранее отчислению подлежало 90% дохода ", - добавил министр.