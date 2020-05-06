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Espreso.tvОбществоВ правительстве подумывают о строительстве аэропорта в Мукачево

В правительстве подумывают о строительстве аэропорта в Мукачево

Министерство инфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачево Закарпатской области

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Снижена до 30% часть чистого дохода, который отчисляется аэропортами "Борисполь" и "Львов" в госбюджет. Ранее отчислению подлежало 90% дохода.

Он отметил, что правительство согласилось снизить долю чистой прибыли для инфраструктурных государственных предприятий, которую они должны перечислить в бюджет.

"Снижены до 30% часть чистого дохода, отчисления аэропортами "Борисполь" и "Львов" в госбюджет. Ранее отчислению подлежало 90% дохода ", - добавил министр.

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